Soccorso persona ad opera dei Vigili del Fuoco a Robbiate. E’ accaduto poco fa a Robbiate, in via dei Mulini.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16. I contorni della vicenda non sono del tutto chiari, ma è certo che all’interno di un appartamento fosse rimasto chiuso all’interno un ragazzo. Sul posto, in una palazzina in via dei Mulini, si sono precipitati i Vigili del Fuoco e un’autoambulanza della Croce Bianca di Cornate d’Adda. La situazione, che in principio sembrava allarmante, si è infine tranquillizzata. E l’intervento dei soccorsi non si è reso necessario.