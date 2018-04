AGGIORNAMENTO 18.10 E’ stato trasportato al Sant’Anna di Como in gravissime condizioni il 64enne ferito nel ribaltamento di un trattore a Colle. L’uomo ha riportato importanti traimo a torace e addome.

Si ribalta con il trattore, gravissimo contadino di 64 anni. Sono ancora poche e frammentarie le informazioni sul gravissimo incidente avvenuto poco prima delle 17 a Colle Brianza, in località Bestetto e precisamente in via Como. Quel che è certo è che sul posto sono intervenuti in massa soccorritori, pompieri e forze dell’ordine.

Contadino si ribalta col trattore

L’incidente è avvenuto in una zona impervia e difficilmente raggiungibile dai soccorritori. La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 16.45 e sul posto si sono precipitati in codice rosso i volontari della Croce Rossa di Olgiate. Non solo, ma per velocizzare le operazioni la centrale operativa dell’Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha fatto alzare in volo anche l’elicottero dell’ospedale Sant’anna di Como. A colle sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con due mezzi speciali adatti al fuori strada.

La dinamica

Al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, giunti velocemente a Colle Brianza l’esatta dinamica del tragico incidente. I militari cercheranno di capire in che modo il trattore si sia ribaltato ferendo gravemente il contadino. Purtroppo le condizioni della persona rimasta ferita sono estremamente gravi. I soccorritori hanno infatti proseguito le operazioni di soccorso in cidice rosso