Sfondano il bancomat con un furgone. E’ accaduto a Colnago a pochi passi da Verderio e lo riporta il giornaledimonza.it. Un colpo studiato nei minimi particolari stato messo a segno nella notte scorsa nella frazone colnaghese di Cornate, ai danni dello sportello della Ubi Banca, di via Pellico, di fronte alla chiesa parrocchiale. E’ solo l’ennesimo episodio in Brianza. In particolare nel Meratese a fine febbraio era stato fatto esplodere il bancomat della Banca Intesa a Cernusco Lombardone.

Sfondano il bancomat con un furgone

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono portati sul posto poco dopo le 4 di notte a bordo di un furgone. Hanno poi appoggiato alcune assi di legno per creare una sorta di rampa e superare così i gradini che consentono l’acceso alla banca posta sotto i portici di un palazzo. Poi hanno lanciato il mezzo a tutta velocità contro la vetrata dello sportello bancomat che ha ceduto di schianto. A quel punto hanno legato la cassa al mezzo e si sono dileguati trascinandola via.

Telecamera coperta

Un piano ben studiato. Pare infatti che la banda, giunta sul posto, sapesse della presenza di una telecamera montata nei pressi della chiesa, orientata proprio verso la banca. Pur essendo ad alcuni metri d’altezza, uno dei malviventi è riuscito a raggiungerla, utilizzando un bastone sul quale era stato montato un non meglio precisato oggetto, con il quale è stato coperto l’obiettivo.

Il bottino

L’ammontare del colpo non è stato ancora quantificato dai carabinieri di Trezzo giunti sul posto pochi minuti dopo. E’ probabile, però, che i malviventi abbiano arraffato alcune decine di migliaia di euro. D’abitudine, infatti, prima della chiusura del venerdì pomeriggio, le banche caricano in maniera consistente la cassa per fare fronte ai prelievi del fine settimana. Una modalità che le bande specializzate ben conoscono.

Un boato

Lo schianto del furgone ha provocato un autentico boato. Diversi i residenti che sono stati svegliatisi nel cuore della notte e che si sono affacciati a finestre e balconi giusto in tempo per vedere la banda fuggire.