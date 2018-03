Senzatetto aggredito in una stazione della lina Lecco Milano: identificato un 16enne. Lo riporta il giornaledimonza.it

L’inquetante episodio è avvenuto mercoledì in stazione ad Arcore. Ora la svolta con l’identificazione e la denuncia a piede livero di un ragazzino di appena 16 anni residente proprio ad Arcore. L’aggressore si trovava in compagnia di altri ragazzi, che hanno assistito alla zuffa. Secondo le prime indiscrezioni raccolte il ragazzo è stato fermato, interrogato dai carabinieri e quindi deferito in stato di libertà.

Rimane da capire il nesso causale tra la spinta e il malore

Dai filmati, registrati dalle telecamere della stazione, si percepisce la spinta che il ragazzo ha dato al senzatetto. Successivamente quest’ultimo è caduto a terra e, però, si è subito rialzato.

Solo dopo circa un minuto il 72enne, forse preso dalla concitazione del momento, ha accusato il malore che l’ha portato all’arresto cardiaco.

