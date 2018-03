Brutto incidente questa notte a Olgiate Molgora: un 40enne è rimasto ferito in uno scontro tra auto.

Scontro tra auto

Si è temuto inizialmente il peggio questa notte per l’uomo rimasto ferito nell’incidente avvenuto intorno alle 3 in via Cantù. Sul posto infatti si sono precipitati gli uomini del 118 e i volontari della Croce Rossa di Olgiate in codice Rosso. Non solo ma in via Cantù sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Ad essere stata allertata è stata la Polizia Stradale che ora avrà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I soccorsi

Dopo le prime tempestive cure prestate sul posto l’uomo è stato trasportato all’ospedale Mandic di Merate in codice giallo. Le sue condizioni sembrerebbero quindi serie ma l’uomo non correrebbe pericolo di vita.