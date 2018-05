Scontri tra auto nella serata di ieri e questa notte. Probabilmente la pioggia ci ha messo lo zampino, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente negli incidenti avvenuti nelle ultime ore.

Incidenti

Come quello a Beverate di Brivio dove è rimasta coinvolta anche una bimba di sette anni. Nella notte invece un secondo incidente ha reso necessario l’intervento dei soccorritori. E’ successo intorno alle 2 di questa notte a Lecco e precisamente in viale Adamello dove si sono scontrate due vetture. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro. Sul posto, in codice giallo sono interventi volontari della Croce Rossa di Lecco per prendersi cura delle persone coinvolte ovvero un ragazzo di 23 anni e una donna di 36, Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi ferite tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Tir nella scarpata

E’ finito invece al Manzoni in codice giallo l’autista del camion che nella serata di ieri si è ribaltato in superstrada 36, finendo in una scarpata.