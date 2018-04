I campi da gioco sono stati teatro, nella tarda serata di ieri, di due incidenti sportivi che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari a bordo delle ambulanze.

Incidenti sportivi

Il primo incidente è avvenuto a Lecco in via Paolo VI. A rimanere ferito un ragazzo di 23 anni. Sul posto, poco dopo le 22, sono iontervenut i volontari della Cri Di Balisio in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto la garavità della situazione si è ridimensionata. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice verde. Codice verde anche per il 24enne infortunatosi pochi minuti dopo sul campo sportivo di San Zeno a Olgiate Mologra. Soccorso dai volontari della Croce Rossa di Olgiate, lo sportivo è stato portato all’ospedale Mandic di Merate.