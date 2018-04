Salva un donna che voleva buttarsi dal ponte. Protagonista dell’eroico gesto è Alessndro Ventura, 20 anni di Verderio.

Salva un donna che voleva buttarsi dal ponte

Il giovane è riuscito a strappare dal baratro una donna di mezza età che, nella tarda serata di martedì scorso, aveva deciso di compiere il gesto più estremo lanciandosi dal Ponte San Michele a Paderno. Ma il giovane, resosi miracolosamente conto di quanto stava per accadere, è riuscito in una frazione di secondo ad afferrare al volo la donna, strappandola così da una morte certa.

Il racconto

«Ho scorto un’ombra con la coda dell’occhio e non ci ho pensato un secondo – racconta l’ero per un giono – Mi sono subito reso conto che poteva essere qualcuno che stava per buttarsi». Attimi di tensione incredibile. Ma il sangue freddo del giovane ha avuto la meglio. Ed è solo grazie a lui che una donna ora è ancora in vita. «Ho cercato in ogn i modo di tranquillizzarla e di farla parlare, per cercare anche di temporeggiare nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi».

Il desiderio di re incontrarla

«Alla fine è riuscita a dirmi un grazie – racconta ancora il giovane Alessandro – mi piacerebbe magari incontrarla o contattarla in futuro. Sono felice che alla fine sia andato tutto bene».

