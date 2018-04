Paura questa mattina per una ragazzina soccorsa a scuola dopo aver accusato un malore.

Ragazzina soccorsa alle scuole medie di Olgiate

Erano da poco passate le 9 di questa mattina quando una studentessa della scuola media di Olgiate è stata soccorsa in seguito a un malore. Presso l’istituto di via Mirasole sono infatti giunti un’ambulanza e un’automedica in codice giallo, che hanno prestato i primi soccorsi alla tredicenne. Sempre in codice giallo la ragazzina è stata trasportata all’Ospedale Mandic di Merate.