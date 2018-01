Ragazza molestata in stazione. E’ accaduto in pieno giorno a Paderno d’Adda. Vittima una ventenne che lavora in zona.

Ragazza molestata e palpeggiata

E’ stata molestata e palpeggiata nelle parti intime, mentre in pieno giorno percorreva a piedi la strada della stazione. E’ un vero incubo quello vissuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso da una ventenne residente in un paese della provincia di Milano. Giunta alla stazione di Paderno in pullman, per recarsi al lavoro in un’attività commerciale della zona, la ragazza è stata notata da un giovane che bighellonava davanti alla stazione.

