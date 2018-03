Ragazza in gravi condizioni soccorsa in Brianza. Mobilitazione di sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi a Osnago per una giovane donna soccorsa in un’area boschiva nei pressi della zona Orane.

Ragazza in gravi condizioni soccorsa in Brianza

Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma per velocizzare le operazioni di soccorso la centrale operativa del 118 ha fatto alzare in volo anche l’elicottero del Sant’Anna di Como. Anche i Vigili del Fuoco si sono precipitati nella zona di campagna. Come detto in merito alla vicenda sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.