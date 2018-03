Professore trovato morto nel giorno del suo compleanno. Aveva solo 44 anni. Vittima dell’assurda tragedia il docente Luca Poto, residente in Valsassina.

Professore trovato morto in casa in Valsassina

E’ morto il giorno del suo 44esimo compleanno in una palazzina di via Trieste a Pasturo, dove aveva preso in affitto un piccolo appartamento. A trovare Luca Poto, docente di Educazione tecnica all’istituto «Marco Polo» di Colico, ormai privo di vita è stato un amico assicuratore che ha sentito la televisione accesa, ha bussato a lungo e alla fine ha deciso di allertare i soccorsi. E’ successo martedì scorso, intorno a mezzogiorno. Sul posto è giunta un’autoambulanza del 118 e si è anche alzato l’elicottero da Como, ma per il 44enne ormai non c’era più nulla da fare.

Dove aveva insegnato

Poto, oltre a Colico aveva iìinsegnato anche all’istituto Villa Greppi di Monticello, al Bachelet di Oggiono, al Viganò di Merate, al Rota di Calolzio e al Fiocchi di Lecco.

Tutti i ricordi sul Giornale di Lecco in edicola da lunedì 26 marzo. Da pc clicca qui per la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Lecco” dallo store.