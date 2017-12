Paura per una auto fuori strada questa mattina. Alcuni automobilisti hanno notato un mezzo uscito dalla carreggiata. Era in Via Bongiaga a La Valletta Brianza (ovvero nell’ex comune di Rovagnate) ed hanno allertato i soccorsi.

Auto fuori strada

Il timore, ovviamente, era che all’interno dell’abitacolo ci fosse qualcuno rimasto ferito. Sul posto quindi si sono precipitati in codice rosso i paramedici su un’ambulanza. Non solo ma sono state mobilitate anche le forze dell’Ordine e vigili del Fuoco di Lecco. Fortunatamente i timori erano infondati. La macchina era vuota. Secondo una prima ricostruzione pare che una donna, nella notte, fosse uscita fuori strada e dopo l’incidente avesse deciso di lasciare il mezzo e andare a casa. Negli ultimi giorni sono state diverse le auto uscite fuori strada molto probabilmente a causa dell’asfalto reso pericoloso dal ghiaccio.

Sanitari e carabinieri a Sirtori

Sono ancora da chiarire invece i contorni della vicenda che nella notte ha visto mobilitarsi Carabinieri della compagnia di Merate e Volontari della Croce Verde di Bosisio. Poco prima delle 4 infatti sanitari e forze dell’ordine sono intervenuti nei pressi di un locale lungo la Provinciale a Sirtori per l’infortunio di un 17enne. Il giovane, dopo le prime valutazioni sul posto, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.