Paura per un 18enne colpito da malore. E’ successo questa notte a Castello Brianza.

Malore: paura per un 18enne

L’allarme è scattato poco prima delle 2 di questa notte. Il giovane, che si trovava in un locale nei pressi di via Provinciale è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca che si sono precipitati sul posto in codice rosso. Fortunatamente, dopo le prime cure, il giovanissimo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale Mandic di Merate in codice giallo. Le sue condizioni quindi, seppur serie, non fanno temere per la sua vita. Malore, poco prima di mezzanotte anche per un uomo di 36 anni soccorso in via Galli a Calolziocorte. E’ stato trasportato in codice verde dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte al Manzoni di Lecco

Evento violento a Merate

Evento violento, fortunatamente con conseguenze almeno dal punto di vista medico, non gravi poco prima delle 3 a Merate, lungo la Provinciale. Ancora da ricostruire cosa sia esattamente successo. Quel che è certo è che ad avere la peggio è stato un uomo di 38 anni. E’ stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Olgiate e quindi portato al Mandic in codice verde.