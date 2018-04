Paura questa mattina a Montevecchia per un ciclista investito.

Ciclista investito

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.20 in via Bergamo, all’altezza dell’incrocio con la strada che porta nella zona di Montevecchia Alta. A rimanere ferito in maniera seria nell’impatto con un’auto è stato un giovane ciclista di 28 anni. Sul posto, i codice rosso, si sono precipitati gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Merate. Inizialmente le condizioni del ferito sembravano molto gravi. Poi, fortunatamente, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto, la situazione clinica è apparsa meno preoccupante. I giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo quindi in condizioni serie ma non critiche.