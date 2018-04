Muore contro un camion: dolore per la scomparsa di Dario Maggioni, papà e volontario della Croce Rossa.

Muore contro un camion

La notizia del terribile incidente avvenuto questa mattina a Brivio e costato la vita al brianzolo di 56 anni ha gettato nello sconforto la comunità di Bulciago e non solo. L’uomo che è schiantato contro un grosso automezzo in manovra era sposato e padre di due figli. Abitava con la famiglia nella frazione di Bulciaghetto. Era molto conosciuto in paese. Un uomo stimato e rispettato. Un gran lavoratore a detta di tutti. Anche questa mattina stava andando proprio a lavorare quando è rimasto vittima del terribile scontro che non gli ha lasciato purtroppo alcuno scampo. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri, ma sembra che Maggioni si sia scontrato violentemente con un camion che stava facendo manovra per entrare nel cortile di una azienda proprio nella zona industriale di Beverate.

Volontario in Cri

Un uomo generoso Maggioni. Proprio lui che tante persone aveva soccorso in qualità di volontario della Croce Rossa di Casatenovo, questa mattina è morto davanti ai medici e ai volontari che non hanno potuto far niente per salvargli la vita.

Le passioni

Due le grandi passioni del 56enne: il calcio, giocato sul territorio in tanti tornei con amici e appassionati. E i motori, in particolare le motociclette.