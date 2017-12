E’ morta l’anziana colta da malore in centro a Merate. Maria Campitelli, 90 anni, è deceduta dopo un giorno trascorso in terapia intensiva in ospedale. Troppo gravi evidentemente le sue condizioni, sia a causa del malore che l’ha colpita mentre si trovava in via Pascoli, che probabilmente per il tempo trascorso in strada, al freddo, prima che un residente si accorgesse di lei casualmente. E lanciasse quindi la chiamata ai soccorsi.

Morta anziana colta da malore

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di giovedì scorso. Ad accorgersi della donna riversa a terra era stato un residente di via Pascoli che era sceso per buttare l’immondizia poco dopo le 16.20. Gravi le condizioni dell’anziana, soccorsa da automedica e autoambulanza della Croce Bianca. La donna era stata trasferita d’urgenza in ospedale. Il personale medico le aveva attribuito un codice rosso, ovvero di criticità. Il ricovero in terapia intensiva è risultato vano per la donna, che è morta nella giornata di ieri, venerdì. Il funerale verrà celebrato alle 10.30 di oggi, sabato, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Merate.