Condannato per violenza sessuale a tre anni e otto mesi. E’ questa l’entità della pena stabilita questa mattina dal giudice del tribunale di Lecco nei confronti di Gaetano Vitale, residente a Viganò ed ex barista di La Valletta Brianza.

La richiesta avanzata dal sostituto procuratore nei confronti di Vitale, accusato da tre delle sue ex dipendenti di attenzioni morbose e palpeggiamenti, era stata di sei anni e sei mesi. Il collegio giudicante del tribunale, invece, restringendo il lasso di tempo delle accuse (prima del maggio 2016, in assenza di querela, è stato impossibile ricostruire i fatti), ha dunque ridimensionato la condanna. Che è stata dunque di tre anni e otto mesi.

L’arresto nel 2016

Vitale era stato arrestato il 28 settembre 2016 dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Merate in seguito alle indagini partite proprio dalle denunce delle tre ex dipendenti del suo bar a Rovagnate. Oggi Vitale è ancora sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Viganò. Oltre alla pena di tre anni e otto mesi è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 15mila euro in favore di una delle tre ragazze e di 7.500 euro per ognuna delle altre due. Oltre alle spese legali che ammontano complessivamente a 8.500 euro.