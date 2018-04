Notte movimentata per forze dell’ordine e soccorritori lecchesi tra malori, intossicazioni e incidenti stradali. A finire in ospedale sono state due ragazze di 25 anni e un giovane di 22.

Malori, intossicazioni e incidenti

Paura intorno alle 2 di questa notte per un incidente avvenuto a Garbagnate Monastero e precisamente nella frazione di Brongio lungo la Provinciale. Un’auto con a bordo un ragazzo di 22 anni è uscita di strada ed è andata a schiantarsi. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Merate. Dopo le prime tempestive cure sul posto il giovane è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale di Erba in codice giallo.

25enne portata al Papa Giovanni

E’ stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo la 25enne che presentata sintomi di intossicazione. La giovane donna è stata soccorsa intorno alle 3.20 in piazzale Libertà a Paderno d’Adda dai volontari di Calusco. In merito alla vicenda sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.

Malore in strada

Carabinieri allertato anche intorno alle 4 per le operazioni di soccorso di un’altra 25enne colta da un malore in strada, in via Santo Cosma e Damiano a Calolzio. La giovane, soccorsa dai volontari della Cri di Galbiate, è stata poi trasportata al Manzoni per accertamenti in codice verde.