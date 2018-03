E’ in corso proprio in questi minuti un intervento medico nel Comune della Valletta Brianza. Un ciclista è stato infatti colto da un improvviso malore.

Malore per un ciclista a Lissolo

In via Trieste, nella località di Lissolo, sono infatti sopraggiunte due ambulanze allertate in codice giallo per un evento medico acuto. Coinvolto un ciclista di 55 anni, probabilmente impegnato nella celebre e ripida salita che da Perego si addentra nei boschi. L’uomo è stato colto da un malore. La segnalazione, diramata intorno alle 11.30, ha subito allertato i mezzi di soccorso, giunti tempistivamente sul posto. L’intervento è ancora in corso.