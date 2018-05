E’ stato colto da un malore mentre si trovava all’interno dell’impianto sportivo di via Buonarroti a Imbersago e la serata per lui è finita in ospedale.

Malore durante lo sport

Ad aver bisogno dell’aiuto dei soccorritori ieri sera poco prima delle 22 è stato un giovane di 25 anni. Subito i presenti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi e sul posto sono intervenuti con celerità i volontari della Croce Bianca di Merate. Il giovane è stato dapprima soccorso sul posto. Poi è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale Mandic di Merate in codice gialle. Le sue condizioni quindi, seppur non critiche, erano serie.