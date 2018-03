Malore in discoteca, soccorsa una giovane di soli 19 anni. E’ successo questa notte all’Orsa Maggiore di Lecco. Fortunatamente la giovane non versa in gravi condizioni.

Malore in discoteca

La richiesta di aiuto è partita intorno all’ 1.15. Sul posto, in codice giallo, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Lecco. Dopo le prime tempestive cure sul posto la giovane è stata caricata sull’ambulanza e trasportata al Manzoni di Lecco, fortunatamente in codice verde.

Scontro tra auto a Merate

Un violentissimo scontro tra auto ha fatto temere invece il peggio nella tarda serata di ieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 a Merate, in via del Calendone. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, quel che è certo è che inizialmente si è temuto che le persone coinvolte, sette addirittura, tra le quali anche una bambina di 11 anni, potessero aver subito gravi ferite. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Olgiate. Solo una persona è stata portata in ospedale per accertamenti