Malore in azienda a Brivio. L’episodio è accaduto alla Electro Adda di via Nazionale, azienda che si affaccia sulla Provinciale nella frazione di Beverate.

L’episodio è accaduto poco prima delle 12.30 alla Electro Adda di via Nazionale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma pare che un dipendente dell’azienda, 21 anni di età, abbia accusato un malore improvviso. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto dunque si sono portate automedica e autoambulanza. I mezzi di soccorso sono sopraggiunti in codice rosso, dal momento che le condizioni del dipendente colto da malore sono sembrate piuttosto serie. Le procedure di soccorso si sono appena concluse e il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo.