Accusa un malore davanti al supermercato, paura per un 44enne. L’uomo si è sentito male pochi minuti prima delle 14 a Merate ed è stato trasportato all’ospedale Mandic.

Malore davanti al supermercato

L’uomo, un 44enne di origini straniere, era appena uscito dall’ipermercato di via Bergamo a Merate, quando improvvisamente si è accasciato a terra. Alcuni avventori del supermercato che si trovavano nel parcheggio hanno assistito alla scena e hanno allertato i soccorsi. Inizialmente si temeva il peggio per il poveretto che era in preda a forti spasmi.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, si sono precipitati i medici del 118 sull’auto medica e i volontari di Cornate sull’ambulanza. L’uomo è stato caricato sul mezzo di soccorso e sottoposto alle cure tempestive. Quindi è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Mandic di Merate.