Anziana colta da malore nei pressi della chiesa di Robbiate. La donna, 80 anni di età, le cui condizioni sono apparse molto serie in un primo momento, è stata soccorsa e portata in ospedale.

Malore a Robbiate

L’episodio è accaduto questa mattina poco prima delle 10. La donna, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sentita male in via Pizzagalli a Robbiate. A pochi passi dalla chiesa parrocchiale. I presenti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono sopraggiunte un’automedica e un’autoambulanza della Croce Bianca di Merate. Le condizioni della donna in un primo momento sembravano molto serie. Con il passare dei minuti la situazione si è però stabilizzata e l’80enne è stata trasferita in ospedale a Merate in codice giallo.