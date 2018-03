Mail false, sono stati utilizzati anche indirizzi di posta elettronica del Comune di Barzanò per la diffusione di malware. L’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri raccomanda di non aprire files di messaggi sospetti. Colpiti, principalmente, Italia e Stati Uniti.

Mail false, un’estesa campagna di Malspam

Ha colpito diverse strutture del territorio italiano nella giornata del 22 marzo. Dopo aver danneggiato indirizzi di posta elettronica e caselle; sono stati inviati degli allegati infetti. Le analisi dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono attualmente in corso. Esse hanno, dunque, rilevato come i mittenti siano reali, come l’oggetto e il contenuto del messaggio siano scritti in italiano e, infine, come il file allegato abbia un’estensione .doc macro, composto di quattro moduli. I messaggi sono, inoltre, realizzati con attenzione e ben mirati ai destinatari scelti. Toccano, infatti, anche l’ambito lavorativo personale, o si configurano come finte proposte relative ad ipotetiche conversazioni pregresse.

Come fronteggiare la minaccia

Le attuali informazioni ci confermano come mittenti e contenuto siano variabili. Risulta, quindi, fondamentale non aprire file non attesi o di dubbia provenienza e dotati di macro.