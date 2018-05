Grande commozione a Verderio per l’ultimo saluto a Lorenzo Pizzuco, 18enne scomparso domenica all’alba in un tragico incidente stradale.

Nel pomeriggio di oggi, l’intera comunità verderese si è stretta nell’ultimo saluto al diciottenne. La chiesa ha accolto tutti gli amici e i parenti del giovane. Una folla di gente unita nel dolore per la prematura morte del ragazzo. Una tragedia che ha sconvolto l’intero paese. Moltissimi i giovani presenti, compagni di scuola e amici di una vita. Tra i più commossi, il professore di religione di Lorenzo, che ha diretto un coro di amici che ha quindi accompagnato con canti e il suono di chitarre e tastiere la messa funebre.

Molto toccanti le parole di don Rino Valente durante l’omelia.

“Sono giorni di sgomento e di dolore che ci hanno lasciato tante domande spirituali nell’anima. Perché? Signore dov’eri? Sono da poco a Verderio e non conoscevo Lorenzo ma dalle parole delle persone che gli volevano bene emerge un giovane di spiccata simpatia. Capace di farsi bolere bene. In questo momento di dolore il Dio della vita invita ad innalzare gli occhi al cielo e credere che il nostro caro Lorenzo continua a vivere nell’abbraccio del padre. Lorenzo è vivo ed è qui in mezzo a noi. Ci direbbe: se mi amate non piangete. Ora io vivo questa luce che tutto penetra, non piangereste se mi amate”.