Si terranno martedì pomeriggio alle 15 i funerali di Lorenzo Pizzuco. Il 18enne studente dell’istituto Viganò, residente a Verderio, è rimasto vittima all’alba di questa mattina di un tragico incidente in via Milano a Robbiate.

Lorenzo Pizzuco funerale martedì pomeriggio

Le esequie funebri del giovane morto all’alba di quest’oggi in un tragico schianto alla rotonda tra via Milano e via delle Rovedine saranno officiati martedì alle 15 nella chiesa dei santi Giuseppe e Floriano nell’ex Verderio Superiore. A pochi passi da quella casa in cui è cresciuto.

Il dolore degli amici

La notizia della tragica morte di Lorenzo ha fatto il giro del Meratese. E’ giunta anche ai compagni di classe dell’istituto Viganò, dove quella di domani non sarà una giornata come le altre. E’ giunta anche ai numerosi amici e conoscenti, a chi Lorenzo lo incontrava nei locali della zona. E che oggi gli ha voluto rivolgere un saluto sulla sua pagina Facebook. “Resterai sempre nel mio cuore, e ti ricorderó sempre cosí con il sorriso a 180 gradi” ha scritto una ragazza. E ancora: “Sempre col sorriso, sempre allegro, non eri un semplice amico come tanti.. eri e rimarrai per sempre un fratello, ora porta felicità e allegria anche lassù! Ti vogliamo bene pizzu rimarrai sempre nei nostri cuori”. Sono solo alcuni dei tantissimi messaggi che stanno comparendo in queste ore. Molti di loro, martedì alle 15, saranno in chiesa a Verderio a rivolgere a Lorenzo l’ultimo commosso saluto.