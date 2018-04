Ladri in fuga. E una ricerca palmo a palmo che ha impegnato i Carabinieri nella serata di ieri. E’ accaduto a Lomagna, in via Edison. I militari si sono pure fatti supportare da una squadra dei Vigili del Fuoco che, grazie al potente faro in dotazione, hanno illuminato la zona per facilitare le ricerche.

Ladri in fuga

Le precise circostanze dei fatti non sono ancora chiare. E’ accaduto ieri sera attorno alle 22 e i militari, sulle tracce di alcuni ladri in fuga nei campi, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per illuminare la zona. E tentare così di acciuffare i fuggitivi. Lo spiegamento di mezzi ha destato non poche curiosità tra i residenti della zona.