Due ventenni sono finiti in ospedale ieri sera a causa di incidenti sportivi e malori. Fortunatamente entrambi non versano in gravi condizioni.

Incidenti sportivi e malori

Intorno alle 21 i volontari della Croce Rossa di Olgiate sono intervenuti a Calco, in frazione Cornello per un infortunio sportivo di una ventitreenne. Inizialmente i sanitari si sono portati sul posto. Poi, dopo le prime cure hanno trasportato la persona infortunata all’ospedale Mandic di Merate in codice verde. Stesso iter, con codice giallo iniziale e codice verde finale per la persona di 20anni colta da malore a Robbiate. E’ successo poco dopo le 22 in via Greppi. Sul posto i volontari della Croce Bianca di Merate che in pochi minuti hanno raggiunto poi il Mandic di Merate.