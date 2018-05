Lorenzo Pizzuco la vittima del tragico incidente mortale avvenuto questa notte a Robbiate.

Si chiama Lorenzo Pizzuco ed abitava a Verderio, la giovane vittima dell’incidente mortale avvenuto questa notte in via Milano. Studente dell’istituto tecnico Viganò di Merate, aveva solo 18 anni. Questa notte, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della sua Ford Focus mentre percorreva la rotonda di via Milano, all’intersezione con via delle Rovedine. Purtroppo vani sono stati i pur tempestivi soccorsi.