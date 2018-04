Incidente mortale a Bagaggera. Il tragico schianto è accaduto poco prima delle 15.30 di oggi, venerdì, nel cuore del Parco del Curone in territorio di La Valletta Brianza. A perdere la vita, dopo aver sbattuto contro uno steccato di legno, è stato un 72enne residente a Monza.

Incidente mortale a Bagaggera

La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara. Sembra però che il 72enne fosse in compagnia di alcuni amici. Lui su una moto da cross, gli altri sempre in sella ad altre due ruote. Quella che doveva essere una gita fuori porta in un caldo pomeriggio di primavera si è però trasformata in una tragedia. Il centauro si è infatti schiantato contro uno steccato di legno che separa i campi coltivati dalla strada asfaltata. Un impatto che gli stato fatale. Il 72enne ha infatti perso la vita sul colpo.

Inutili i soccorsi

Inutili i tentativi di soccorrerlo e l’arrivo sul posto di un’autoambulanza e un’automedica. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.