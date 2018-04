Incidente grave in centro a Osnago. E’ accaduto circa mezz’ora fa in via Libertà. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che un ragazzo a bordo di una Nissan sia sbucato da uno stop colpendo quindi con violenza la Lancia Ypsilon guidata da una donna. Che nell’impatto ha finito per ribaltarsi dopo aver centrato un paletto.

Incidente grave in centro

L’incidente è accaduto oggi pomeriggio attorno alle 13.30. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che un ragazzo a bordo di una Nissan di colore blu sia sbucato da uno stop colpendo quindi con violenza la Lancia Ypsilon guidata da una donna che sopraggiungeva da via Libertà. L’impatto, violento, ha fatto finire l’auto della donna contro un palo. E quindi il mezzo si è ribaltato. Per la donna si è temuto il peggio. Sul posto sono sopraggiunti i mezzi di soccorso con la massima urgenza, anche se le condizioni della donna sono sembrate meno gravi del previsto. Entrambe le auto hanno riportato danni molto seri.