Incidente frontale lungo la Provinciale a Osnago. Lo schianto si è verificato attorno alle 15.30 di oggi. L’impatto avvenuto tra un’Audi A4 e un Bmw X1 è stato devastante. E le condizioni dei conducenti sono quindi sembrate molto gravi.

Incidente frontale, traffico in tilt

Sul posto un grande spiegamento di mezzi di soccorso. Nello specifico ambulanza della Croce Bianca di Merate, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Osnago e Lomagna. I feriti in tutto sembrano essere tre, le loro condizioni tuttavia non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. La circolazione stradale lungo tutta l’arteria è bloccata. Agli automobilisti in transito si consiglia quindi di studiare percorsi alternativi transitando dalla frazione Brugarolo di Merate o dal centro di Osnago.