Incidente in via dei Tigli a Robbiate. Alle 17 un’automobilista probabilmente dopo aver accusato un malore è finito contro un albero scendendo dalla provinciale che da Imbersago conduce verso Robbiate.

Incidente auto contro un albero

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’automobilista al volante di una Fiat Panda abbia perso il controllo dell’auto forse a causa di un malore. Finendo per centrare un tiglio a lato della strada. L’impatto è stato violento, tanto che sono esplosi entrambi gli airbag. Vista la dinamica dell’incidente si è subito pensato a un gravissimo incidente, le condizioni dei due feriti sono però migliorate all’arrivo dell’ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, in attesa del carro attrezzi per spostare il mezzo dalla carreggiata.