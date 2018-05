Carnate, incidente frontale al termine della tangenziale. Come riporta il Giornle di Monza sono due le automobile coinvolte nel sinistro che sta già causando importanti code in entrambe le direzioni.

Incidente frontale

La dinamica è ancora da chiarire ma sembra che una delle due vetture, che viaggiava in direzione Lecco, abbia azzardato un’inversione a “u” e sia stata colpita da un’altra che arrivava in senso opposto.

Traffico in tilt in entrambe le direzioni

L’incidente è avvenuto a Carnate, al termine della tangenziale. Due le auto le coinvolte, entrambe Peugot 206. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che una delle due vetture (che procedeva in direzione Lecco) abbia azzardato un’inversione a “u”, venendo colpita da un’automobile in arrivo in senso opposto. Una manovra che già in passato aveva causato incidenti più o meno gravi nello stesso tratto di tangenziale. Sul posto sono al lavoro due ambulanze, i Carabinieri e la Polizia Locale di Carnate e Usmate. Il traffico, intanto, è già in tilt in entrambe le direzioni di marcia.