Incidente ad Arlate poco prima delle 11 di questa mattina. Il bilancio è di due feriti, un uomo di 57 e una donna di 52, conducenti delle due auto entrate il collisione frontale.

Due i feriti nello incidente ad Arlate

Lo schianto è accaduto sul rettilineo di via Nuova provinciale, all’altezza del Toffo, pressoché sul confine tra Arlate e Brivio. La dinamica resta al vaglio della Polizia locale che ha effettuato i rilievi. Da una prima possibile ricostruzione è evidente che uno dei due autoveicoli, una Fiat 500 e una Citroen Picasso, ha perso il controllo invadendo l’opposta corsia di marcia. fatto sta che la Citroen è finita ribaltata su un fianco. Per girarla sono intervenuti i vigilid el fuoco di Merate. Sul posto in codice giallo sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica. I due conducenti sono stati evacuati alla volta dell’ospedale di Merate.