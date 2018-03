Incendio tetto nella mattinata di oggi, domenica, a Calco Alta. L’episodio è accaduto poco dopo le 11 in località Roncaccio. Non ci sono stati feriti né, apparentemente, grossi danni all’abitazione. Ma si è reso necessario l’intervento di due mezzi dei Vigili del Fuoco.

Incendio tetto a Calco Alta

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che ad accorgersi dell’incendio sia stato il vicino di casa della famiglia che vive in una villetta in via Roncaccio. Dal comignolo, infatti, evidentemente a causa di un problema alla canna fumaria, uscivano le fiamme. I residenti hanno spento una parte dell’incendio utilizzando gli estintori, quindi hanno atteso l’intervento dei pompieri. Che sono sopraggiunti con due mezzi.