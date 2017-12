Epilogo quanto mai tragico per l’incendio a Robbiate che nel tardo pomeriggio di quest’oggi è divampato al secondo piano di un’abitazione di piazzetta Brivio. L’uomo che si trovava all’interno dell’appartamento, stando alle prime notizie un cinquantenne, è morto intossicato dal fumo sprigionato dalla combustione. Vano il tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118.

L’ incendio divampato da un divano

Da ricostruire la dinamica della tragedia. Le circostanze restano al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco della caserma meratese. Dai primi accertamenti eseguiti, sembra che le fiamme abbiano avviluppato un divano all’interno dell’abitazione. Quale sia stato l’innesco – forse un mozzicone di sigaretta, una candela o una termocoperta – saranno gli ulteriori rilievi da parte della Scientifica a stabilirlo.

L’intervento in emergenza è iniziato poco dopo le 17.30. Ad allertare il vicinato il fumo che usciva dalle finestre di un appartamento al primo piano di una casa affacciata su piazzetta Brivio, slargo che precede via Matteotti, la strada che porta alla stazione ferroviaria di Paderno d’Adda. I pompieri sono dovuti entrare da una portafinestra sul balcone, raggiungendo quest’ultimo con una scala. All’interno dell’abitazione un uomo che è stato rinvenuto privo di sensi. Probabile che a stordirlo, impedendogli di mettersi in salvo o quanto meno di chiedere aiuto, sia stato lo stesso fumo del rogo. Il tentativo di rianimare sul posto il cinquantenne si è purtroppo dimostrato disperato. La smobilitazione dei mezzi di intervento in emergenza – tra i quali anche una “unità mobile di protezione delle vie respiratorie” dei vigili del fuoco – è iniziata un’ora e mezzo dopo. Sul posto sono rimasti i Carabinieri per tutti gli adempimenti del caso.