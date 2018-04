Incendio casotto poco dopo le 14 di oggi a Castello Brianza.

Incendio casotto in via Roma

Poco dopo le 14 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castello Brianza. In fiamme, infatti, un casotto in legna in una corte residenziale che si affaccia su via Roma. Sul posto sono arrivati infatti due automezzi dei pompieri e un terzo è stato posizionato poco lontano. I Vigili del fuoco hanno rapidamente provveduto a placare le fiamme che, sebbene di modeste entità, hanno attirato nella corte diversi vicini allarmati. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Nonostante le temperature miti di questa giornata di Pasquetta, infatti, la struttura non era stata utilizzata per grigliate.