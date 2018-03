Incendio canna fumaria in pieno centro Lomagna. Sul posto due mezzi e un’autopompa dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è rivelato provvidenziale, perché di fatto i danni al tetto dell’abitazione sono stati minimi.

Incendio canna fumaria a Lomagna

L’intervento dei Vigili del Fuoco si sta svolgendo in questi minuti in piazza Cavour. Dunque in pieno centro paese. Le operazioni sono di fatto identiche a quelle già effettuate un po’ in tutto il territorio in questo periodo. Origine del problema, probabilmente, è stato il surriscaldamento della canna fumaria. Che ha quindi generato un principio d’incendio, fortunatamente circoscritto e definitivamente scongiurato dai Vigili del Fuoco.