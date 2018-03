Grave incidente sul lavoro: 50enne precipita per due metri. E’ successo intorno a mezzogiorno a Paderno d’Adda.

Precipita per due metri

Sono serie le condizioni del 51enne rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in una officina in via Delle Liviere. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che stava lavorando su un compressore, è improvvidamente caduto a terra compiendo un volo di circa due metri.

I soccorsi

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, in codice rosso sono intervenuti gli uomini del 118 a bordo dell’automedica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma a Paderno sono intervenuti anche in Carabinieri della Compagnia di Merate. Dopo le prime tempestive cure sul posto il 51enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Mandic di Merate. Per lui diversi traumi ed abrasioni. Fortunatamente però il malcapitato non è in pericolo di vita.