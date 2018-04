Fallisce l’impresa edile, pignorate le case. Succede a Merate.

Pignorate le case

Entro il 10 aprile, o comunque a breve, dovranno lasciare casa e uffici e traslocare altrove. Professionisti e famiglie con bambini piccoli e persone invalide. Tutti dovranno abbandonare nel giro di poco tempo gli appartamenti che occupano all’interno del complesso di via degli Alpini. Sono “rei” di aver preso in affitto, a loro insaputa, immobili gravati da più mutui. Non solo ma anche da un provvedimento di pignoramento emesso dal Tribunale.

Il fallimento

E’ questo il tristedell’annosa e intricata vicenda giudiziaria che pochi giorni fa, l’8 marzo scorso, si è conclusa con la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Milano della società «Gerfri srl». Si tratta della società proprietaria di parte degli appartamenti – una ventina – ricavati nelle 11 palazzine realizzate in via degli Alpini, in fregio alla caserma dei Vigili del fuoco di Merate.

