Ieri è toccato alla zona del Calolziese e della Valle San Martino. Questa mattina i rallentamenti sono in Brianza. E’ infatti segnalata coda nel Meratese in direzione Lecco per lavori.

Coda nel Meratese

A dover prestare particolare attenzione infatti sono gli automobilisti che provengono da Usmate e sono diretti in direzione nord, Merate o Lecco. All’altezza di Lomagna infatti è stato allestito un cantiere per la sistemazione del manto stradale deteriorato. Opere necessarie ma che, purtroppo stanno causando qualche disagio a chi sta viaggiando in auto.

Ecco la situazione del traffico in questo momento