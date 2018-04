Un camion in panne lungo la provinciale Sp342 che collega il meratese con Usmate, in direzione della Tangenziale Est, ha causato rallentamenti nella serata do oggi.

Camion in panne sulla provinciale

Il tratto è rimasto congestionato a lungo. Si sono formate code lungo la provinciale Sp342 che dal meratese porta verso Usmate e la Tangenziale Est. Intorno alle 19.30 il picco dei disagi. Al momento la circolazione è tornata regolare.