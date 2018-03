Cadute e infortuni sportivi hanno impegnato i soccorritori lecchesi nella serata di ieri.

Cadute e infortuni sportivi

Intervento dei volontari della Croce Rossa di Olgiate intorno alle 21.20 nel Comune della Valletta e precisamente nella palestra di via Brianza (nell’ex comune di Perego . A necessitare dei soccorsi un 33enne rimasto coinvolto in un incidente di gioco. I sanitari sono giunti sul posto in codice giallo e dopo le prime cure hanno trasportato il 33enne in codice verde all’ospedale Mandic di Merate. Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna seria conseguenza medica, per l’uomo di 56 anni invece protagonista di una brutta caduta. E’ successo a Colico, in un locale di Via Naziole Nord sempre poco dopo le 22. L’uomo è stato soccorso sul posto dai Volontari della Croce Rossa di Colico e non è stato poi trasportato in ospedale.