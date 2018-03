Carambola a Robbiate, travolta giovane in motorino. L’episodio è accaduto pochi minuti fa nella zona al confine tra Robbiate e la frazione di Novate di Merate.

Travolta giovane in motorino

L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire totalmente è avvenuto all’altezza della rotonda tra via Moro, via Indipendenza e VIA Piave. Secondo una prima ricostruzione sembra che una giovane, che viaggiava in sella al suo motorino, sia stata tamponata da una macchina, una Renault, e sia caduta poi a terra. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca.

Tre donne coinvolte

Due le donne coinvolte, una 50enne e una ragazzina di 14 anni. Con loro anche un ragazzo di 22 anni. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari. Fortunatamente, dopo le prime cure sul posto, pare che la situazione, almeno dal punto di vista medico, sia meno grave del previsto. A compiere i rilievi e a regolare la circolazione, ovviamente rallentata per le operazioni di soccoorso, sono stati gli agenti della Polizia Locale