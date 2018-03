Botte e malori, soccorsi due trentenni.

Interventi dei sanitari per botte e malori

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.15 è partita una richiesta di aiuto per un uomo di 34 anni che i era sentito male in un locale a Barzanò, in via Bertetta. Inizialmente sembrava che il malore fosse lieve tanto che i volontari della Croce Rossa di Casatenovo sono intervenuto sul posto in codice verde. In realtà la situazione era più preoccupante del previsto. Dopo le prime tempestive cure l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Mandic di Merate quindi in condizioni serie, seppur fortunatamente non critiche. Non ha avuto invece bisogno del trasporto in ospedale l’uomo di 35 anni coinvolto in un evento violento all’alba di oggi. E’ successo a Brivio, nei pressi della locale caserma dei Carabinieri. Sul posto sono interveniti i volontari della Croce Bianca di Merate ma, come detto, non sono state necessarie cure ospedaliere.