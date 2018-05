Maltempo Mariano completamente allagata piazza Roma.

Maltempo Mariano e scoppia il caos

Completamente allagata piazza Roma con l’acqua che arriva fino alle caviglie di chi prova a scendere dell’auto. Circolazione completamente in tilt e sistema idrico saltato coi tombini che non riescono più a trattenere l’acqua. Caos anche in via Risorgimento.

Circolazione in tilt

Auto ferme in colonna non solo a causa dell’acqua alta. Anche il passaggio a livello è bloccato da almeno 30 minuti e tutta la circolazione è in tilt.

