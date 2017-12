Un boccone di traverso lo ha soffocato il giorno di Natale.

Tragico epilogo di una tranquilla giornata di festa per un quarantenne residente a Verderio Superiore. Le notizie sono ancora frammentarie e non si conoscono esattamente le circostanze della tragedia. Il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio del giorno di Natale. Ad un certo punto Lorenzo Redaelli – questo il nome dello sfortunato – non sarebbe più riuscito a respirare. Occluse le vie respiratorie. Pare per un boccone di cibo andato di traverso. Sono stati i famigliari ad allertare i soccorsi. Compresa la serietà della situazione e temendo il peggio, come purtroppo è poi accaduto, hanno chiamato il 118. Sul posto sono immediatamente intervenuti un’ambulanza e un’auto medica. Non è chiaro se i sanitari siano riusciti a tentare una rianimazione dell’uomo prima di dover accertare il decesso. Oppure se la morte sia avvenuta dopo l’arrivo in ospedale. La salma si trova ora in camera mortuaria in attesa delle disposizioni della autorità giudiziaria. Probabile che venga effettuata l’autopsia.